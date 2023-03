Colin Farrell nelle prime foto dal set della serie "The Penguin"

Come appare Colin Farrell

Colin Farrell torna quindi nei panni di Oswald Cobblepot e il suo aspetto rimane sempre quello visto nei film, con una vistosa protesi facciale che lo rendono irriconoscibile. La serie HBO Max si concentrerà sul passato di Oswald Cobblepot e mostrerà la sua ascesa al potere nel mondo criminale di Gotham City. Ma dovrebbe anche fungere da ponte per "The Batman 2", confermato sequel del successo del 2022. Al momento non c'è ancora una data di uscita per la serie, ma dalle prime voci apparse sulle riviste specializzate americani pare che arriverà sul canale nel 2024.