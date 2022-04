"The Batman", confermato il sequel: Robert Pattinson sarà ancora Bruce Wayne

L'annuncio è arrivato durante il CinemaCon di Las Vegas confermando che rivedremo Robert Pattinson dei panni delll'Uomo Pipistrello ancora diretto da Matt Reeves . D'altra parte l'occasione era troppo ghiotta dopo che il film ha incassato oltre 750 milioni di dollari ai botteghini di tutto il mondo, piazzandosi per ora come la pellicola più vista del 2022.

Il regista Matt Reeves ha voluto ribadire l'importanza dell'esperienza nelle sale: "Il successo di The Batman è stato un vero lavoro di squadra. Non ce l'avremmo mai fatta senza l'esperienza nelle sale. Come fan veterano dei cinema, ho molto a cuore ciò che fate. Sono eccitato nel rientrare in questo mondo per il prossimo capitolo".

Warner ha confermato anche che è in fase di sviluppo una serie spinoff sul Pinguino, villain del film, interpretato da

Colin Farrell

"Shazam! Fury of the Gods"

Jason Momoa

"The Flash"

, che arriverà in streaming su HBO Max. E insieme al sequel delle nuove avventure di Bruce Wayne, gli altri progetti DC in uscita saranno, in arrivo il 22 dicembre, mentretornerà per "Aquaman and the Lost Kingdom" il 17 marzo 2023 ed Ezra Miller sarà il protagonista dia fine giugno.

