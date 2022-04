In attesa di tornare a essere Indiana Jones, Harrison Ford debutta in una serie tv

Diventato immortale grazie al cinema, a 80 anni Harrison Ford ha deciso di sbarcare in tv, accettando il suo primo ruolo importante in una serie.

Mentre sale l'attesa per rivederlo sul grande schermo con tanto di cappello da esploratore e frusta per il ritorno di Indiana Jones nel quinto film della saga (atteso per l’estate 2023), l'attore sarà protagonista di "Shrinking" , una commedia in dieci episodi che uscirà in streaming su Apple TV+. ll titolo deriva dal termine inglese "shrink", che significa strizzacervelli. E la serie ruoterà attorno a due di essi, con Ford che interpreterà uno psichiatra in crisi.