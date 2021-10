Harrison Ford in Sicilia, ciak per Indiana Jones

La Eagle Pictures ha scelto la Sicilia e in particolare Trapani, San Vito Lo Capo, Cefalù e Segesta per ambientare il quinto episodio della saga di " Indiana Jones" diretto da James Mangold. Harrison Ford nei panni dell'archeologo più famoso del cinema è sbarcato sull'isola e a Siracusa la mega produzione ha allestito il set in due tra i luoghi più suggestivi della città; al parco archeologico della Neapolis (in particolare all'Orecchio di Dioniso) e alla Grotta dei Cordari. Poi l'attore hollywoodiano ha girato altre scene al Castello Maniace, nel centro storico di Ortigia.

Nei set blindatissimi, in scena oltre allo stesso Ford c'è la protagonista femminile Phoebe Waller-Bridge. Corde, scale in legno molto ripide, un inseguimento tra cunicoli, anche negli scenari unici di Siracusa: l'archeologo (o la sua controfigura) sembra sia stato messo a dura prova.

L'Orecchio di Dioniso è trasformato in una miniera e il Castello Maniace è diventato il cuore di diverse scene girate tra la terraferma e il mare con spettacolari effetti speciali: finte esplosioni, fumo e colpi di arma da fuoco. Per assicurare il regolare svolgimento delle riprese, interdetta alla navigazione una zona di mare di 35mila mq attorno al castello. "E' una straordinaria opportunità per il nostro territorio. Sia per quanto riguarda l'indotto, con circa 800 persone che usufruiscono di servizi e ospitalità, e poi la visibilità che lasciano ad una città questo tipo di produzioni non si può quantificare", ha commentato il sindaco Francesco Italia che si è recato sul set.

"Indiana Jones 5" arriverà nelle sale nel luglio 2022, e vede nel cast oltre ad Harrsion Ford e Phoebe Waller-Bridge anche Mads Mikkelsen, Thomas Kretschmann, Boyd Holbrook, Shaunette Renée Wilson e Toby Jones.

