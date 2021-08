Harrison Ford in pausa da Indiana Jones: vacanza in Croazia con la famiglia

Harrison Ford prende una pausa da Indiana Jones: in vacanza in Croazia con la famiglia IPA 1 di 16 IPA 2 di 16 IPA 3 di 16 IPA 4 di 16 IPA 5 di 16 IPA 6 di 16 IPA 7 di 16 IPA 8 di 16 IPA 9 di 16 IPA 10 di 16 IPA 11 di 16 IPA 12 di 16 IPA 13 di 16 IPA 14 di 16 IPA 15 di 16 IPA 16 di 16 leggi dopo slideshow ingrandisci

A giugno, dopo l'inizio delle riprese nel Regno Unito dell'atteso "Indiana Jones 5", Harrison Ford si era ferito alla spalla mentre provava una scena di combattimento. Ha così dovuto interrrompere per qualche tempo il lavoro sul set del film sull'iconico archeologo. Oltre un mese dopo ritroviamo il 79enne attore in vacanza in Croazia in compagnia della moglie Calista Flockhart e del figlio Liam. La famiglia è stata pizzicata a Dubrovnik tra passeggiate e giri turistici.