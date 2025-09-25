Trump oggi firma l'ordine esecutivo per chiudere la questione TikTok | Verso il via libera alla vendita di F-35 alla Turchia

Il presidente Donald Trump incontrerà oggi il presidente turco Recep Tayyip Erdogan alla Casa Bianca e in agenda è stato inserito uno dei temi, che nella prima presidenza Trump aveva creato attriti tra i due leader: il blocco della vendita di caccia avanzati ad Ankara, accusata di essere troppo vicina a Mosca. La visita di oggi fa presagire uno sblocco su questo fronte, soprattuto dopo che Trump in un post su Truth Social ha dichiarato: "Stiamo lavorando a numerosi accordi commerciali e militari con il Presidente, tra cui l'acquisto su larga scala di aerei Boeing, un importante accordo per l'F-16 e la prosecuzione dei colloqui sull'F-35, che prevediamo si concludano positivamente". Quella di oggi sarà la prima visita di Erdogan alla Casa Bianca dal 2019, mentre vari funzionari statunitensi esprimono preoccupazione per la situazione dei diritti umani in Turchia.