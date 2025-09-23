Trump all'Assemblea Onu: "Da loro solo lettere con parole vuote, riconoscere la Palestina una ricompensa per Hamas | Merito il Nobel"

"In sette mesi ho messo fine a sette guerre che dicevano essere non terminabili. Non è avvenuto prima, sono molto onorato di averlo fatto". Lo ha detto il presidente americano Donald Trump parlando all'Assemblea Generale Onu. Il tycoon si è lamentato però che "non ho mai avuto una chiamata dalle Nazioni Unite", e "nessuno mi ha ringraziato" per questo, ma "l'unica cosa che ho ottenuto è una scala mobile che si è fermata a metà e un teleprompter che non funziona". "Le parole vuote non risolvono le guerre", ha continuato.