Trump all'Assemblea Onu: "Da loro solo lettere con parole vuote, riconoscere la Palestina una ricompensa per Hamas | Merito il Nobel"

Charlie Kirk, i funerali allo stadio in Arizona | Quasi 200mila persone tra bandiere Usa e canti cristiani
© Ansa
© Ansa
"Ho chiuso sette guerre ma dal Palazzo di Vetro non mi hanno mai nemmeno chiamato". E rilancia tra gli applausi l'immediata liberazione degli ostaggi. Ucraina, "io sono pronto alle sanzioni a Mosca ma il mondo faccia lo stesso"
© Da video
Parlando all'Assemblea generale a New York, Donald Trump dice che dall'Onu arrivano solo "lettere con parole vuote, che non fermano le guerre". E aggiunge: "Io ho chiuso sette conflitti senza nessun aiuto dalle Nazioni Unite e non mi hanno mai neanche chiamato. Merito il Premio Nobel". Il presidente Usa chiarisce poi che "riconoscere la Palestina è una ricompensa per Hamas" e rilancia l'immediata liberazione degli ostaggi. Sulla guerra in Ucraina assicura di essere pronto alle sanzioni contro Putin ma avverte: "Il mondo deve fare lo stesso". Trump aveva in precedenza firmato il decreto per designare Antifa, il gruppo antifascista di estrema sinistra, come organizzazione terroristica, secondo quanto ha annunciato la Casa Bianca.
© Ansa
© Ansa
Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha invitato i Paesi stranieri a "fare qualcosa" per risolvere il problema dell'immigrazione illegale. Lo ha detto parlando all'Assemblea generale delle Nazioni Unite in corso a New York. "L'immigrazione illegale sta distruggendo i vostri Paesi, e dovete fare qualcosa a riguardo", ha affermato.
"In sette mesi ho messo fine a sette guerre che dicevano essere non terminabili. Non è avvenuto prima, sono molto onorato di averlo fatto". Lo ha detto il presidente americano Donald Trump parlando all'Assemblea Generale Onu. Il tycoon si è lamentato però che "non ho mai avuto una chiamata dalle Nazioni Unite", e "nessuno mi ha ringraziato" per questo, ma "l'unica cosa che ho ottenuto è una scala mobile che si è fermata a metà e un teleprompter che non funziona". "Le parole vuote non risolvono le guerre", ha continuato.
"Ho lasciato un'era di calma e stabilità" al termine del primo mandato, che ha poi lasciato spazio a una delle "grandi crisi dei nostri tempi", con una "serie di disastri". Ma ora, in soli otto mesi, "siamo nell'età dell'oro dell'America". Lo ha detto Donald Trump, intervenendo all'assemblea dell'Onu. Il presidente, che interviene all'Onu per la prima volta dalla rielezione, è stato accolto dagli applausi dell'aula.
Commenti (0)