Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mondo
LIVE
Ultimo aggiornamento: un'ora fa

TEMPO REALE

Dazi Usa, Trump: "Tariffe al 100% sui film realizzati fuori dagli Stati Uniti"

"Il nostro settore cinematografico è stato sottratto agli Stati Uniti d'America da altri Paesi, proprio come si ruba una caramella a un bambini", ha detto il presidente, che ha messo nel mirino anche i mobili

29 Set 2025 - 15:36
© Ansa

© Ansa

Non si fermano gli annunci di Donald Trump sui dazi. Ora è il mondo del cinema a essere finito nel mirino del presidente degli Stati Uniti. "Il nostro settore cinematografico è stato sottratto agli Stati Uniti d'America da altri Paesi, proprio come si ruba una caramella a un bambini. La California, con il suo governatore debole e incompetente, è stata particolarmente colpita! Pertanto, al fine di risolvere questo annoso e infinito problema, imporrò una tariffa del 100% su tutti i film realizzati al di fuori degli Stati Uniti", ha scritto sui social il tycoon. Trump ha poi confermato l'intenzione di imporre "dazi significativi" sui mobili importati da Paesi che non producono negli Usa, con l'obiettivo di rilanciare il settore nazionale.

Leggi anche

Usa, Trump autorizza l'invio dell'esercito a Portland contro gli attacchi di Antifa

Leggi anche

Trump firma il decreto per dichiarare Antifa gruppo terrorista | Duro attacco del presidente contro medicinali e vaccini

Charlie Kirk, i funerali allo stadio in Arizona | Quasi 200mila persone tra bandiere Usa e canti cristiani

1 di 45
© Ansa
© Ansa
© Ansa

© Ansa

© Ansa

"Al fine di riportare alla grandezza la Carolina del Nord, che ha perso completamente il proprio settore dell'arredamento a favore della Cina e di altri Paesi, imporrò dazi sostanziali a qualsiasi Paese che non produca i propri mobili negli Stati Uniti. Seguiranno ulteriori dettagli!!!". Lo ha annunciato in un post sul social X il presidente degli Stati Uniti Donald Trump.

"Il nostro settore cinematografico è stato sottratto agli Stati Uniti d'America da altri Paesi, proprio come si ruba 'una caramella a un bambino'. La California, con il suo governatore debole e incompetente, è stata particolarmente colpita! Pertanto, al fine di risolvere questo annoso e infinito problema, imporrò una tariffa del 100% su tutti i film realizzati al di fuori degli Stati Uniti". Lo ha annunciato in un post sul social X il presidente degli Stati Uniti Donald Trump.

Ti potrebbe interessare

donald trump
usa

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Sullo stesso tema