Dazi Usa, Trump: "Tariffe al 100% sui film realizzati fuori dagli Stati Uniti"

Non si fermano gli annunci di Donald Trump sui dazi. Ora è il mondo del cinema a essere finito nel mirino del presidente degli Stati Uniti. "Il nostro settore cinematografico è stato sottratto agli Stati Uniti d'America da altri Paesi, proprio come si ruba una caramella a un bambini. La California, con il suo governatore debole e incompetente, è stata particolarmente colpita! Pertanto, al fine di risolvere questo annoso e infinito problema, imporrò una tariffa del 100% su tutti i film realizzati al di fuori degli Stati Uniti", ha scritto sui social il tycoon. Trump ha poi confermato l'intenzione di imporre "dazi significativi" sui mobili importati da Paesi che non producono negli Usa, con l'obiettivo di rilanciare il settore nazionale.
"Al fine di riportare alla grandezza la Carolina del Nord, che ha perso completamente il proprio settore dell'arredamento a favore della Cina e di altri Paesi, imporrò dazi sostanziali a qualsiasi Paese che non produca i propri mobili negli Stati Uniti. Seguiranno ulteriori dettagli!!!". Lo ha annunciato in un post sul social X il presidente degli Stati Uniti Donald Trump.
