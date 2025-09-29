Flotilla, Crosetto: "Rischi drammatici dal tentativo di rompere il blocco navale" | La portavoce italiana: "Avanti fino a Gaza" | Meloni sente Trump

Il conflitto in Medioriente è giunto al giorno 724. Alla portavoce della Flotilla, Maria Elena Delia, il ministro Crosetto ha ribadito "tutte le mie preoccupazioni" sottolineando "l'importanza del dialogo e la necessità di evitare azioni che possano mettere a rischio qualunque vita, in primis degli attivisti italiani". Anche Tajani agli attivisti aveva in precedenza "sconsigliato di forzare il blocco navale, è pericoloso". Ma la portavoce replica: "La missione va avanti e continua verso Gaza". Le navi sono intanto ripartite e il loro arrivo è stimato tra 4-7 giorni. Trump, che lunedì incontra Netanyahu, assicura che "la tregua è vicina". Il suo piano prevederebbe il ritiro graduale delle truppe israeliane dalla Striscia preceduto dal rilascio di tutti gli ostaggi entro 48 ore dalla sigla dell'intesa. Hamas: "Da Washington non abbiamo ricevuto nessuna proposta". Intanto, nella serata di domenica, il premier Meloni ha sentito telefonicamente Trump: al centro del colloquio la situazione in Medioriente e a Gaza.