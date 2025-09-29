Flotilla, Crosetto: "Rischi drammatici dal tentativo di rompere il blocco navale" | La portavoce italiana: "Avanti fino a Gaza" | Meloni sente Trump

Le imbarcazioni della spedizione arriveranno nella Striscia entro 4-7 giorni. Trump ottimista su un accordo sulla Striscia. Hamas sul piano Usa: "Non abbiamo ricevuto alcuna proposta"di Redazione online
Il conflitto in Medioriente è giunto al giorno 724. Alla portavoce della Flotilla, Maria Elena Delia, il ministro Crosetto ha ribadito "tutte le mie preoccupazioni" sottolineando "l'importanza del dialogo e la necessità di evitare azioni che possano mettere a rischio qualunque vita, in primis degli attivisti italiani". Anche Tajani agli attivisti aveva in precedenza "sconsigliato di forzare il blocco navale, è pericoloso". Ma la portavoce replica: "La missione va avanti e continua verso Gaza". Le navi sono intanto ripartite e il loro arrivo è stimato tra 4-7 giorni. Trump, che lunedì incontra Netanyahu, assicura che "la tregua è vicina". Il suo piano prevederebbe il ritiro graduale delle truppe israeliane dalla Striscia preceduto dal rilascio di tutti gli ostaggi entro 48 ore dalla sigla dell'intesa. Hamas: "Da Washington non abbiamo ricevuto nessuna proposta". Intanto, nella serata di domenica, il premier Meloni ha sentito telefonicamente Trump: al centro del colloquio la situazione in Medioriente e a Gaza.
Sirene di allarme hanno risuonato in varie aree di Israele, inclusa Tel Aviv, dopo l'identificazione di un missile in arrivo dallo Yemen. Lo fanno sapere le forze di Difesa israeliane precisando di avere attivato i sistemi antiaerei per intercettarlo.
Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, secondo quanto si apprende, ha sentito il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Al centro del colloquio la situazione del Medioriente e in particolare di Gaza.
