Flotilla: "Andiamo avanti, arrivo a Gaza stimato tra 4-7 giorni" | Ipotesi di un corridoio permanente di aiuti

Il conflitto in Medioriente è giunto al giorno 723. La Flotilla, dopo la sosta a Creta, è ripartita verso Gaza: "Andiamo avanti". L'arrivo è stimato tra 4 e 7 giorni, ma "tra due giorni la flottiglia entrerà nella zona ad alto rischio". In una telefonata alla portavoce Maria Elena Delia, il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha avvisato dei rischi: "Ho sconsigliato di forzare il blocco navale, è pericoloso". Da parte degli attivisti del Global Movement to Gaza "c'è disponibilità a lavorare a una soluzione per un corridoio permanente di aiuti a Gaza". Intanto il piano di Donald Trump per la fine della guerra a Gaza, 21 punti in tutto, prevederebbe il ritiro graduale delle truppe israeliane dalla Striscia preceduto dal rilascio di tutti gli ostaggi entro 48 ore dalla sigla dell'intesa. Secondo il quotidiano Haaretz, ci sarebbe il sì "in linea di principio" di Hamas, ma è arrivata la smentita: "Non lo abbiamo mai ricevuto". "Sono in corso intensi negoziati da quattro giorni e continueranno finché sarà necessario per raggiungere un accordo concluso con successo", ha scritto il presidente americano su Truth.