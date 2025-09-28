Flotilla: "Andiamo avanti, arrivo a Gaza stimato tra 4-7 giorni" | Ipotesi di un corridoio permanente di aiuti

Hamas in merito al piano in 21 punti di Trump per la fine della guerra nella Striscia: "Per ora non abbiamo ricevuto alcuna proposta"di Redazione online
Il conflitto in Medioriente è giunto al giorno 723. La Flotilla, dopo la sosta a Creta, è ripartita verso Gaza: "Andiamo avanti". L'arrivo è stimato tra 4 e 7 giorni, ma "tra due giorni la flottiglia entrerà nella zona ad alto rischio". In una telefonata alla portavoce Maria Elena Delia, il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha avvisato dei rischi: "Ho sconsigliato di forzare il blocco navale, è pericoloso". Da parte degli attivisti del Global Movement to Gaza "c'è disponibilità a lavorare a una soluzione per un corridoio permanente di aiuti a Gaza". Intanto il piano di Donald Trump per la fine della guerra a Gaza, 21 punti in tutto, prevederebbe il ritiro graduale delle truppe israeliane dalla Striscia preceduto dal rilascio di tutti gli ostaggi entro 48 ore dalla sigla dell'intesa. Secondo il quotidiano Haaretz, ci sarebbe il sì "in linea di principio" di Hamas, ma è arrivata la smentita: "Non lo abbiamo mai ricevuto". "Sono in corso intensi negoziati da quattro giorni e continueranno finché sarà necessario per raggiungere un accordo concluso con successo", ha scritto il presidente americano su Truth.
L'ambasciatore statunitense in Israele dovrebbe effettuare una visita in Egitto". Lo riporta il New York Times. "L'ambasciatore Mike Huckabee - scrive il quotidiano americano - si recherà a Il Cairo per colloqui che, secondo i funzionari, si concentreranno sulla guerra di Gaza e sulle tensioni tra Israele ed Egitto".
Il ministro degli Esteri dell'Arabia Saudita, il principe Faisal bin Farhan, è intervenuto all'80esima sessione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, condannando la condotta di Israele e chiedendo la creazione di uno Stato palestinese. Faisal bin Farhan ha lamentato, citato dal Times of Israel, "la sofferenza del popolo palestinese e la crisi umanitaria senza precedenti a Gaza" e ha condannato "le pratiche brutali e incontrollate delle forze di occupazione, tra cui la fame, gli sfollamenti forzati e le uccisioni sistematiche". "Ciò avviene nel totale disprezzo dei diritti storici e legali del popolo palestinese, con l'obiettivo di cancellarne i legittimi diritti", ha aggiunto. Ha quindi invocato a più riprese una soluzione a due Stati - la creazione di uno stato palestinese accanto a Israele - e sottolineato gli sforzi del suo Paese per promuovere tale risultato.
"Le navi della Global Sumud Flotilla, Yulara e Catalina, sono tornate in rotta dopo una breve sosta per valutare problemi meccanici. Ora si trovano a sole 463 miglia nautiche da Gaza, con un arrivo stimato tra 4 e 7 giorni. Tra due giorni, la flottiglia entrerà nella zona ad alto rischio, dove la vigilanza e la solidarietà globali sono più necessarie". Lo scrive la Flobal Sumud Flotilla su Telegram.
