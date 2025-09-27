Milano, il sindaco Beppe Sala dal palco della Scala: "Free Gaza"

"Stiamo vivendo un periodo molto duro, lo sapete meglio di me", ha detto al mondo della moda il sindaco, che alla Scala è padrone di casa in quanto presidente del Cda della Fondazione. "Le peggiori disuguaglianze sociali, la crisi climatica, e le città sono i luoghi in cui normalmente - ha spiegato Sala parlando agli invitati - questi problemi sono più evidenti. Prendete Milano, per esempio. Stiamo ancora vivendo un periodo molto buono".