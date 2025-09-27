Gaza, ritrovati i fratellini scalzi in fuga dai bombardamenti: le immagini hanno commosso il mondo

L'Italia manifesta per Gaza: le mobilitazioni da nord a sud
Il fotografo Ahmed Younis ha rintracciato i piccoli diventati simbolo della guerra: si trovano con il papà nel campo profughi di Khan Younis
Sono stati ritrovati nel campo profughi di Khan Younis i due fratellini diventati il simbolo della tragedia di Gaza dopo la diffusione di un video che li aveva mostrati in fuga a piedi nudi, il maggiore con la sorellina più piccola sulle spalle. A darne notizia è stato il fotografo palestinese Ahmed Younis, lo stesso che aveva documentato quelle immagini.
Le immagini diffuse nei giorni scorsi avevano commosso il mondo: il piccolo correva scalzo tra le macerie, portando sulle spalle la sorellina per metterla in salvo. Una scena che in pochi istanti ha raccontato la guerra vissuta dai bambini, diventando virale e rimbalzando su giornali e social internazionali.
Il ritrovamento è avvenuto nel sud della Striscia, a Khan Younis. È lì che Ahmed Younis ha riconosciuto i due fratellini. I piccoli stanno bene e con loro c'è anche il padre. La madre e un’altra sorella, invece, risultano ancora separate dal nucleo familiare.
