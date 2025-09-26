Eurovision Song Contest, a novembre la decisione sulla presenza di Israele

Qualche settimana fa, il Consiglio di amministrazione della Radiotelevisione pubblica spagnola Rtve ha deciso di ritirarsi dalla prossima edizione del festival se parteciperà un rappresentante di Israele. Madrid si è unito agli altri quattro Paesi, Islanda, Irlanda Paesi Bassi e Slovenia, che già hanno annunciato di avere intenzione di boicottare la kermesse internazionale in segno di protesta per il conflitto a Gaza e la mancata esclusione di Israele. La presa di posizione della Spagna è particolarmente importante in quanto fa parte dei "Big five", i Paesi che apportano un maggiore contributo finanziario all'Eurovision (con Italia, Francia, Germania e Regno Unito). Nella sua storia, l’EBU si è dimostrata abbastanza restia a prendere decisioni politiche. Però ha escluso la Russia da quando ha invaso l’Ucraina, nel 2022.