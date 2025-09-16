La Spagna boicotta Eurovision 2026: "Non ci saremo se parteciperà Israele"

L'interruzione domenica della tappa finale della Vuelta di ciclismo ha aperto un Spagna un acceso dibattito politico e mediatico sulla partecipazione o meno di Israele a eventi e competizioni internazionali. La posizione di Rtve non è nuova: già durante l'Eurovision 2025 i commentatori spagnoli, Tony Aguilar e Julia Valera, avevano criticato nella diretta la situazione a Gaza, menzionando le vittime palestinesi. E, dopo le pressioni dell'Uer, la catena pubblica reagì emettendo giusto prima della finale una grafica a favore dei diritti umani e del popolo palestinese. La questione si è fatta ancora più urgente dopo la cancellazione dell'ultima tappa della Viuelta de Espana di ciclismo per le manifestazioni pro Palestina.