Eurovision 2026 ad alta tensione, l'Irlanda avverte: "Rinunceremo se ci sarà Israele"

L'assenza degli artisti della Repubblica avrebbe ricadute importanti sulla kermesse musicale, considerando che l'Irlanda ha vinto sette volte l'Eurovision, più di qualsiasi altro Paese. A fronte delle richieste di esclusione degli israeliani arrivate da più parti, inclusa la Spagna, deve pronunciarsi in merito l'Unione Europea di Radiodiffusione (Uer), che organizza l'Eurovision. Il governo di Dublino ha già riconosciuto da tempo lo Stato palestinese ed è fra i maggiori critici a livello internazionale della linea portata avanti dal premier Benyamin Netanyahu e dal suo esecutivo.