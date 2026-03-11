Fortech EV One, la piattaforma unica per la ricarica elettrica: pagamenti, dati e flotte in un solo sistema

Le colonnine per la ricarica elettrica ci sono, il problema è farle funzionare bene. App diverse per ogni rete, pagamenti complicati, difficoltà a capire chi ha ricaricato e quanto ha speso. Per le aziende con flotte elettriche la situazione è ancora più ingarbugliata. Fortech prova a mettere ordine con EV One, una piattaforma che riunisce hardware, software e gestione in un unico sistema.