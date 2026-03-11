Fortech EV One, la piattaforma unica per la ricarica elettrica: pagamenti, dati e flotte in un solo sistema

© Ufficio stampa
Dall'esperienza utente alla gestione aziendale, fino al monitoraggio in tempo reale. Il modulo Fleet permette di controllare le ricariche in azienda e fuori. Anteprima a KEY Energy
Le colonnine per la ricarica elettrica ci sono, il problema è farle funzionare bene. App diverse per ogni rete, pagamenti complicati, difficoltà a capire chi ha ricaricato e quanto ha speso. Per le aziende con flotte elettriche la situazione è ancora più ingarbugliata. Fortech prova a mettere ordine con EV One, una piattaforma che riunisce hardware, software e gestione in un unico sistema.
EV One è pensata per chi gestisce colonnine di ricarica: operatori che installano punti di ricarica (i CPO), aziende energetiche, chi ha flotte aziendali, fornitori di servizi di mobilità, piccoli . La piattaforma si può usare in modalità "operations as a service", cioè Fortech gestisce tutto, oppure white label, cioè personalizzabile con il marchio del cliente. Questo la rende adatta anche a realtà più piccole (hotel, ristoranti, centri commerciali, parcheggi o attività ricettive) che vogliono offrire ai propri clienti il servizio di ricarica senza doversi occupare della complessità tecnologica e amministrativa.
L'idea è semplice: invece di avere tanti pezzi separati (monitoraggio colonnine, gestione sessioni, pagamenti, fatture, report), avere un sistema unico che fa tutto. Meno tempo per mettere in piedi il servizio, meno costi di integrazione.
Il pagamento è il momento in cui l'esperienza di ricarica si gioca davvero. Se non funziona, tutto il resto perde senso. Fortech arriva da anni di esperienza nei pagamenti e porta questa competenza anche sulle colonnine elettriche. Si può pagare con carta di credito o debito attraverso i terminali OPTcompact ed e-smartOPT, pensati per rendere la ricarica elettrica simile al rifornimento di benzina. Ci sono anche altri metodi digitali, tra cui Satispay. La piattaforma gestisce anche fatturazione e rendicontazione in modo più semplice, con l'obiettivo di ridurre la burocrazia e garantire la conformità normativa.
Le aziende che stanno elettrificando le flotte hanno una necessità: capire chi ricarica, dove, quanto consuma, quanto costa. EV One Fleet è il modulo dedicato a questo. Permette di monitorare le sessioni di ricarica in tempo reale, sia nel deposito aziendale sia sulle colonnine pubbliche. Funziona con il 95% delle colonnine presenti in Italia, anche quelle di altri gestori. Il conducente mantiene la sua autonomia, l'azienda ha il controllo centralizzato. Si possono analizzare i consumi, generare report dettagliati, tracciare i veicoli con carte RFID collegate alla targa. La ricarica si può avviare con app, QR Code o tessera RFID. I pagamenti si gestiscono con carta, Satispay, app Beagle Plug o wallet prepagato. I terminali OPTcompact ed e-smartOPT si possono installare in sede. L'assistenza è attiva 24 ore su 24.
Fortech è una tech company con oltre 200 dipendenti. Sul mercato italiano della mobilità tradizionale vanta 14.000 punti vendita collegati e 7.000 con automazione, con una quota di mercato indicata al 35%. Nel mondo della ricarica elettrica conta più di 4.000 POS con tecnologia Fortech. EV One si inserisce in questo quadro come risposta alla necessità di rendere la ricarica più stabile e integrata. La piattaforma sarà presentata in anteprima a KEY – The Energy Transition Expo, l’evento organizzato da IEG (Italian Exhibition Group), a Rimini dal 4 al 6 marzo 2026.