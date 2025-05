Eurovision Song Contest, la tv spagnola Rtve contesta il televoto: Israele e Ucraina "avvantaggiate" dalle guerre

La presa di posizione dell'emittente pubblica spagnola segue un messaggio trasmesso all'inizio della finale di Eurovision in cui si leggeva: "Pace e giustizia per la Palestina", un gesto che aveva precedentemente portato l'Uer a minacciare Rtve con "multe punitive" per le prese di posizione politiche. I presentatori spagnoli di Eurovision avevano già sollevato la questione del conflitto a Gaza durante la semifinale, ricordando il numero elevato di vittime del conflitto di Israele, fra cui molti bambini. E la Spagna, assieme ad altri Paesi, aveva messo in discussione la partecipazione di Israele al concorso. Rtve segnala, infine, che altri Paesi si uniranno alla sua richiesta di revisione del sistema di voto del festival.