L'Austria vince l'Eurovision Song Contest, Lucio Corsi quinto

Vince l'Austria con il 24enne JJ e la ballata elettro-pop Wasted Love l'Eurovision Song Contest 2025. Con la sua voce da controtenore, ma capace di raggiungere altezze da soprano, JJ (nome d'arte di Johannes Pietsch) si è già fatto un nome nel mondo della musica classica. Padre austriaco, madre filippina, è il secondo austro-filippino in gara per l'Austria, che porta così a tre le vittorie totali (l'ultima nel 2014 con Conchita Wurst). Dietro all'Austria, si è piazzato al secondo posto Israele con Yuval Raphael, premiata da un televoto pesantissimo (297 punti) nonostante le polemiche che hanno accompagnato la sua partecipazione. Terzo posto per l'Estonia con Tommy Cash e il suo irriverente Espresso Macchiato. L'Italia torna a casa a mani vuote, nonostante le speranze riposte su Lucio Corsi (con tanto di endorsement di Ed Sheeran, arrivato via social) che è quinto (quarto per le giurie di qualità dei 37 Paesi in gara e solo 97 punti dal televoto). Delusione per Gabry Ponte che si piazza all'ultimo posto