Basilea, l'artista israeliana Yuval Raphael sopravvissuta al 7/10 minacciata di morte all'Eurovision

"Devo la mia vita a quei ragazzi che non potevano più proteggere se stessi perché erano stati uccisi, ma con il loro corpo hanno salvato me". Così la 24enne cantante ha più volte raccontato come sia riuscita a sopravvivere alla strage di Hamas al Nova festival il 7 ottobre 2023. "Quando i razzi lanciati da Gaza hanno cominciato a cadere nella foresta di Reem dove si teneva il rave siamo scappati. Abbiamo sentito gli spari, pensavamo che fosse l'esercito, ma non erano loro. Io e le mie amiche siamo entrate in una struttura protetta, ma senza porta, io ero proprio in fondo, vicino a me c'era un ragazzo e accanto due mie amiche. Mentre intorno si sentivano i colpi di kalashnikov, altre persone sono arrivate di corsa dentro il rifugio. La pressione dei corpi era insopportabile. Sono arrivati i terroristi e hanno sparato. Poi sono tornati di nuovo e ancora. Ogni volta uccidevano altre persone, sono tornati sei, sette volte".