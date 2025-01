Mercoledì sera, durante l'intervista prima della finale del reality ha voluto mettere in chiaro che tutte le volte in cui ha parlato è perché vuole che gli altri sappiano, "ma non cerco pietà". Quel sabato più di 350 giovani sono stati uccisi dai miliziani di Hamas e della Jihad islamica. Le immagini hanno mostrato cumuli di cadaveri, dovunque, in quella foresta di eucalipti scelta come scenario per il festival musicale. Donne bruciate, profanate. Giovani senza vita abbandonati per terra davanti agli occhi smarriti dei soccorritori, arrivati troppo tardi. "Delle oltre 45 persone corse nel bunker antiaereo, solo 11 ne sono uscite vive. Ho passato sette ore in quell'inferno, non potevo muovermi", ha ripetuto Yuval riferendo ogni dettaglio: "il rifugio era così piccolo, con così tante persone stipate, non c'era posto per poggiare i piedi. Per uscire ho dovuto camminare sui morti".