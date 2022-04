Eurovision 2022, Israele a rischio forfait per motivi di... sicurezza

"Al momento, a causa dello sciopero del ministero degli Esteri, che incide sui protocolli di sicurezza, la delegazione israeliana non sarà presente all'Eurovision di Torino", con questo tweet pubblicato sul profilo ufficiale del canale nazionale, Israele annuncia che non potrà parteciperà alla kermesse canora in Italia prevista dal 10 al 14 maggio 2022.

Lo sciopero all'interno del ministero degli Esteri prevede che si fermino anche i servizi di intelligence di Israele, tra cui lo Shin Bet, una delle tre principali organizzazioni per la sicurezza dello Stato, che ha come obiettivo, oltre alla protezione della sicurezza interna, quello di proteggere i VIP o comunque le personalità pubbliche israeliane. A causa dello sciopero dell'agenzia la delegazione israeliana in trasferta in Italia per l’Eurovision Song Contest rimarrebbe quindi senza protezione e sarebbe impossibile garantirne la sicurezza durante il viaggio.

La situazione è ancora in divenire e non è ancora certo che si tratti di un ritiro definitivo, ma al momento la performance di

Michael Ben David,

che avrebbe dovuto rappresentare Israele con il brano I.M esibendosi per secondo nel corso della seconda semifinale, è stata annullata.

