Achille Lauro vola all'Eurovision: in gara per San Marino sfiderà Mahmood e Blanco, ma è subito polemica

Tra i favoriti sin dall'inizio è stato infatti il cantautore romano a vincere "Una voce per San Marino " contest organizzato da Media Evolution e San Marino Rtv, in collaborazione con la Segreteria al Turismo, per scegliere il rappresentante della piccola Repubblica per la kermesse che si svolgerà a Torino, dal 10 al 14 maggio. Al secondo posto si piazzano Alessandro Coli e Dj Burak Yeter mentre Aaron Sibley ottiene il terzo posto. Sui social però è già polemica.

Achille Lauro, che ha battuto artisti provenienti da tutto il mondo e i colleghi Ivana Spagna, Valerio Scanu e Francesco Monte, sfiderà dunque Mahmood e Blanco, rappresentanti per l'Italia grazie alla vittoria di Sanremo all'Eurovisione di Torino. Ma la notizia ha suscitato subito molte polemiche sui social, dove a far discutere è soprattutto la sfida tra italiani e la candidatura di Lauro per San Marino, come "ripiego" per il suo 14esimo posto a Sanremo.



Dopo l'occasione persa proprio al Festival del resto l'artista romano non ha mai nascosto il desiderio di portare la sua musica oltre confine e dopo la vittoria nel contest della Repubblica del Titano lo ha ribadito: "Per noi è una grande occasione... Io ho sempre ambito a presentare la mia musica all'estero...".

Ma non saranno solo Mahmood, Blanco e Achille Lauro gli italiani a sfidarsi all'Eurovision: ci sarà infatti anche Emma Muscat, cantautrice noto ex allieva di "Amici" di Maria De Filippi (ed ex fidanzata di Biondo, suo collega nella scuola), che parteciperà in rappresentanza di Malta, dove è nata.

Finalissima partecipata con cantanti e sonorità da tutto il mondo fra big e emergenti, compreso il gruppo sammarinese formato da Fabry & Labiuse feat. Miodio, questi ultimi i primi artisti a rappresentare il Titano all'Eurovision nel 2010. Social impazziti con #unavocepersanmarino fra gli hashtag in tendenza in Italia. Achille Lauro vince il premio per il brano più radiofonico, mentre il premio per la critica è stato vinto da Mate per DNA. Targa speciale del Turismo San Marino a Ivana Spagna. Sul palco anche un siparietto delle Iene con una sosia della cantante sul palco assieme all'artista