Eurovision, scontri tra polizia e manifestanti pro-Palestina

Non si fermano le tensioni all'Eurovision Song Contest per la partecipazione di Israele. L'Unione Europea di Radiodiffusione (UER) ha inviato un ammonimento alla radiotelevisione pubblica spagnola Rtve minacciando "multe punitive" se, durante la finale, i commentatori ripeteranno i riferimenti al conflitto di Gaza, come fatto nella semifinale. Nella comunicazione ufficiale, anticipata da El Pais, indirizzata dai vertici di UER alla capo della delegazione spagnola, Ana Maria Bordas, si ricorda che le regole del festival "vietano le dichiarazioni politiche che possano compromettere la neutralità del concorso". E che "il numero delle vittime del conflitto di Israele a Gaza non ha posto in un programma di intrattenimento apolitico il cui slogan, Uniti per la Musica, incarna il nostro impegno per l'unità", segnala il messaggio.