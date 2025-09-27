Accolto da fischi e applausi in un'aula semivuota, il premier israeliano nega il genocidio nella Striscia e mostra la "mappa del terrore dell'Iran". Trump: "Entusiasmo per accordo più forte che mai"di Redazione online
© Da video
Il conflitto in Medioriente è giunto al giorno 722. Benjamin Netanyahu è stato accolto da fischi, proteste e applausi all'assemblea Onu, dove alcune delegazioni hanno lasciato la sala al suo ingresso. Il premier israeliano ha mostrato la "mappa del terrore dell'Iran" e ha annunciato: "A Gaza vogliamo finire presto il nostro lavoro". Ha negato il genocidio e le accuse di affamare la popolazione della Striscia, poi ha rivolto un avvertimento ad Hamas: "Rilasciate gli ostaggi e deponete le armi. Se lo farete vivrete altrimenti Israele vi darà la caccia". Negli stessi minuti, Donald Trump alla Casa Bianca ha dichiarato: "Stiamo avendo discussioni molto stimolanti e produttive con la comunità mediorientale riguardo a Gaza. Sono in corso intensi negoziati da quattro giorni e continueranno finché sarà necessario per raggiungere un accordo concluso con successo".
L'organismo di controllo nucleare delle Nazioni Unite, l'Aiea, ha dichiarato di aver ripreso le ispezioni in Iran questa settimana, dopo una pausa in seguito agli attacchi statunitensi e israeliani agli impianti atomici di Teheran. "Le ispezioni sono riservate e non possiamo confermarne l'ubicazione, ma possiamo confermare che le ispezioni hanno avuto luogo questa settimana", ha affermato in una nota.
