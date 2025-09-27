Torino, pro Pal cercano di forzare il blocco della polizia: scontri con gli agenti | Un gruppo di manifestanti vicino alle reti della pista dell'aeroporto

Alcune migliaia di manifestanti pro Palestina, radunatisi in piazza Crispi a Torino, sono partiti in corteo diretti all'aeroporto Sandro Pertini di Caselle. Appena prima di uscirà dalla città si sono trovati la strada sbarrata dallo schieramento della polizia. "Siete pregati di farci passare, lo chiediamo alla vostra umanità", hanno detto poco prima di iniziare a lanciare oggetti, bottiglie di vetro, sassi, qualche torcia, fumogeni e grossi petardi verso gli agenti, colpendoli anche con le aste delle bandiere palestinesi con cui sfilavano in corteo. La polizia ha risposto continuando a sbarrare loro la strada, utilizzando un idrante e dei lacrimogeni. Il corteo ha annunciato quindi che tornerà indietro e che cercherà di arrivare a Caselle da altre strade.