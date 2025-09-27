Logo Tgcom24
Ancora tensioni

Torino, pro Pal cercano di forzare il blocco della polizia: scontri con gli agenti | Un gruppo di manifestanti vicino alle reti della pista dell'aeroporto

Alcuni partecipanti al corteo hanno lanciato bottiglie, grossi petardi, fumogeni e aste contro le forze dell'ordine, che hanno reagito usando un idrante e dei lacrimogeni

27 Set 2025 - 18:22

Alcune migliaia di manifestanti pro Palestina, radunatisi in piazza Crispi a Torino, sono partiti in corteo diretti all'aeroporto Sandro Pertini di Caselle. Appena prima di uscirà dalla città si sono trovati la strada sbarrata dallo schieramento della polizia. "Siete pregati di farci passare, lo chiediamo alla vostra umanità", hanno detto poco prima di iniziare a lanciare oggetti, bottiglie di vetro, sassi, qualche torcia, fumogeni e grossi petardi verso gli agenti, colpendoli anche con le aste delle bandiere palestinesi con cui sfilavano in corteo. La polizia ha risposto continuando a sbarrare loro la strada, utilizzando un idrante e dei lacrimogeni. Il corteo ha annunciato quindi che tornerà indietro e che cercherà di arrivare a Caselle da altre strade.

Torino, scontri tra manifestanti pro Pal e polizia

Gruppo di Pro Pal vicino alle reti a bordo pista dell'aeroporto torinese

 Una cinquantina di manifestanti ha raggiunto l'aeroporto di Torino-Caselle ed è vicino alle reti a bordo pista, nei pressi del cimitero di Caselle. Dovrebbe trattarsi del gruppo che era partito in autonomia da Borgaro Torinese più di un'ora fa. I manifestanti stavano andando verso uno stabilimento Leonardo, che ha l'ingresso poco più avanti, verso la frazione Malanghero di San Maurizio Canavese, ma visto che l'ingresso della fabbrica è presidiato dalle forze dell'ordine, si sono fermati a bordo pista.

Il corteo è organizzato dal coordinamento Torino per Gaza. "A noi non basta che gli aiuti della Flotilla arrivino a Gaza, noi vogliamo che si fermi il genocidio e che venga fermata l'entità sionista di Israele", hanno detto dal microfono i manifestanti prima di partire.

