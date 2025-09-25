Roma, dal corteo pro Pal lanciata vernice rossa contro la polizia davanti alla Farnesina

È stata Maya Issa, presidente degli studenti palestinesi, a fermare il breve momento di tensione dopo che un gruppo di manifestanti aveva lanciato la vernice. Issa, oltre a parlare con gli attivisti, si è frapposta tra loro e il cordone delle forze dell'ordine. Disapprovazione per il gesto compiuto anche da diversi manifestanti presenti al corteo in solidarietà alla Flotilla.