Cronaca
manifestazione per la Global Sumud Flotilla

Roma, dal corteo pro Pal lanciata vernice rossa contro la polizia davanti alla Farnesina

Tra i manifestanti anche un gruppo di studenti

25 Set 2025 - 22:14
Un gruppo di manifestanti, tra i quali alcuni studenti, arrivati nei pressi della Farnesina con il corteo pro Pal per la Global Sumud Flotilla, ha lanciato palloncini con dentro vernice rossa contro il cordone della Digos. È stato lanciato anche qualche fumogeno. 

È stata Maya Issa, presidente degli studenti palestinesi, a fermare il breve momento di tensione dopo che un gruppo di manifestanti aveva lanciato la vernice. Issa, oltre a parlare con gli attivisti, si è frapposta tra loro e il cordone delle forze dell'ordine. Disapprovazione per il gesto compiuto anche da diversi manifestanti presenti al corteo in solidarietà alla Flotilla. 

