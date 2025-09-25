Logo Tgcom24
LA TESTIMONIANZA

Corteo pro-Pal, parla un poliziotto ferito: "Mi hanno lanciato i sassi, ho una costola rotta"

"Ho anche delle ferite lacero-contuse sul cuoio capelluto, con quattro punti", racconta"l'agente a Tgcom24

di Gigi Sironi
25 Set 2025 - 19:47
"Sono abbastanza dolorante. Mi hanno lanciato una pietra sul costato, rompendomi una costola, più un altro sasso in testa che mi ha provocato delle ferite lacero-contuse sul cuoio capelluto, con quattro punti. Fa abbastanza male". Lo racconta a Tgcom24 Alessandro Corbetta, vicequestore aggiunto della Polizia di Stato, dopo le violenze dei manifestanti pro-Pal a Milano. "L'azione che avevamo davanti è stata troppo violenta. Abbiamo dovuto fronteggiare il tentativo di fare ingresso sui binari", spiega. "Dobbiamo misurare la nostra azione, pensando al nostro benessere, a quello dei cittadini e anche a quello dei manifestanti che ci attaccano", conclude.

