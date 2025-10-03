Logo Tgcom24
Economia
L'ANNUNCIO

Bce, Lagarde: "L'euro digitale pronto già nel 2027"

03 Ott 2025 - 17:11
© Bce

© Bce

L'euro digitale "dovrebbe essere pronto in un paio d'anni", entro il 2027. Lo ha detto la presidente della Bce, Christine Lagarde, aggiungendo che "dobbiamo muoverci velocemente, non possiamo permetterci di perdere tempo". Finora la Banca centrale aveva segnalato il 2029 come data realistica per il lancio della valuta digitale. Lagarde ha spiegato che il progetto non punta a rimpiazzare il contante, ma a offrire un'alternativa alle piattaforme di pagamento digitali esistenti, come le carte di credito, che non sono europee e spesso "comportano commissioni massicce".

christine lagarde
bce
euro digitale

