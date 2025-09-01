Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Tgcomlab
Dizionario
le parole dell'economia

Dumping fiscale: cos'è la pratica scorretta di cui ci accusa la Francia e quali sono le tasse davvero in vigore in Italia per gli stranieri

La polemica accesa dal premier francese François Bayrou ha riacceso i riflettori su un pezzo di questi giorni del Financial Times sull'attrattività di Milano per i manager stranieri

01 Set 2025 - 12:49
© Istockphoto

© Istockphoto

Il premier francese François Bayrou, leader del partito centrista francese MoDem e alleato del presidente Emmanuel Macron, ha accusato l'Italia di attuare politiche di "dumping fiscale" per attrarre ricchi francesi. Secondo Bayrou, la normativa italiana starebbe danneggiando la Francia, un'accusa a cui la premier italiana Giorgia Meloni ha replicato seccamente: "Stupiscono le affermazioni totalmente infondate di Bayrou. L'economia italiana è attrattiva e va meglio di altre grazie alla stabilità e alla credibilità della nostra Nazione. L'Italia è piuttosto, da molti anni, penalizzata dai cosiddetti 'paradisi fiscali europei, che sottraggono alle nostre casse pubbliche ingenti risorse". Ma cosa si intende concretamente quando si parla di dumping fiscale e qual è il regime di tassazione riservato a cittadini con passaporto diverso da quello tricolore?

Leggi anche

Parigi contro Roma: "L'Italia fa dumping fiscale" | Palazzo Chigi: "Affermazioni infondate, la Francia lotti con noi contro i paradisi fiscali"

Cos'è il Dumping Fiscale?

 Il dumping fiscale è una pratica che consiste nell'abbassare le imposte per attrarre capitali, imprese e residenti fiscali da altri paesi. L'obiettivo è quello di rendere il proprio territorio economicamente più competitivo, a scapito di altre nazioni che mantengono una pressione fiscale più alta. Questo fenomeno può innescare una "corsa al ribasso" tra gli stati, con il rischio di erodere le entrate fiscali a livello globale.

© Web

© Web

La norma italiana contestata

 La legge italiana che è finita nel mirino del premier francese è quella che, come riportato in un articolo del Financial Times dello scorso 29 agosto, attira facoltosi banchieri e dirigenti di private equity a Milano. Si tratta di un regime che permette ai nuovi residenti fiscali stranieri di pagare una flat tax di 200mila euro all'anno su tutti i loro redditi e beni globali per un periodo massimo di 15 anni. Questa misura esenta inoltre i beneficiari dal pagamento delle tasse di successione sui beni non italiani. Per i professionisti del private equity che non optano per la flat tax, l'Italia applica un'aliquota del  26% sulla maggior parte delle plusvalenze. Quest'ultima è considerata molto più vantaggiosa rispetto al Regno Unito, che ha recentemente aumentato l'aliquota sulla "carried interest" (la principale fonte di reddito per i dirigenti di buyout) dal 28% al 34%.

Leggi anche

Reskilling, entro i prossimi 5 anni il 59% dei lavoratori dovrà rimettersi a "studiare"

"Tesoro, mi si sono ristretti i prodotti", cos'è la shrinkflation e quella inflazione nascosta con cui abbiamo a che fare ogni giorno

L'Agevolazione per i manager: storia e numeri

  Il regime agevolato per i "neo-domiciliati" è stato introdotto in Italia nel 2017, durante il governo di Matteo Renzi, con l'obiettivo di attrarre investimenti e talenti stranieri. Curiosamente, la norma fu ispirata da un modello che esisteva già in Francia, il che rende paradossale l'accusa di Bayrou. Secondo i dati del Financial Times, le agevolazioni fiscali hanno attirato a Milano migliaia di persone, ma hanno anche creato delle tensioni.

© X

© X

La massiccia affluenza di ricchi espatriati ha infatti causato un'impennata dei prezzi immobiliari, con un aumento dei prezzi delle case a Milano di quasi il 60% nell'ultimo decennio e dei canoni di locazione del 50% nello stesso periodo. Lo stesso Matteo Renzi, in un suo post sui social media, ha sottolineato l'ironia della situazione, affermando che il "dumping fiscale" di cui parla Bayrou altro non è che la politica introdotta dal suo governo nel 2016. 

Leggi anche

Fondi sovrani di investimento, i giganti invisibili che muovono montagne di soldi in giro per il mondo

Cosa succede negli altri paesi Ue?

 Molti altri paesi europei hanno introdotto misure fiscali vantaggiose per attirare cittadini stranieri e aziende. Il Portogallo, per esempio, con il suo programma per i "residenti non abituali," ha attirato numerosi pensionati e professionisti con aliquote fiscali ridotte o esenti su redditi esteri per un periodo di dieci anni, anche se ultimamente sta perdendo appeal. L'Irlanda è da tempo considerata un paradiso fiscale per le multinazionali, grazie a un regime di tassazione molto favorevole. Altri paesi come Malta e Cipro offrono regimi fiscali competitivi per attrarre investimenti e individui ad alto reddito.

francia
dumping
tasse
paradiso fiscale

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Sullo stesso tema