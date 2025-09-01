Dumping fiscale: cos'è la pratica scorretta di cui ci accusa la Francia e quali sono le tasse davvero in vigore in Italia per gli stranieri

Il premier francese François Bayrou, leader del partito centrista francese MoDem e alleato del presidente Emmanuel Macron, ha accusato l'Italia di attuare politiche di "dumping fiscale" per attrarre ricchi francesi. Secondo Bayrou, la normativa italiana starebbe danneggiando la Francia, un'accusa a cui la premier italiana Giorgia Meloni ha replicato seccamente: "Stupiscono le affermazioni totalmente infondate di Bayrou. L'economia italiana è attrattiva e va meglio di altre grazie alla stabilità e alla credibilità della nostra Nazione. L'Italia è piuttosto, da molti anni, penalizzata dai cosiddetti 'paradisi fiscali europei, che sottraggono alle nostre casse pubbliche ingenti risorse". Ma cosa si intende concretamente quando si parla di dumping fiscale e qual è il regime di tassazione riservato a cittadini con passaporto diverso da quello tricolore?