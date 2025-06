Pensionati italiani in cerca di un Fisco più gentile: fuga dal Portogallo, su Spagna e Tunisia

L'Albania si sta affermando come meta emergente, offrendo dal 2021 l'esenzione totale dalle tasse sui redditi pensionistici per gli stranieri che si trasferiscono nel Paese. Non è un caso che l'incremento dei trasferimenti sia iniziato proprio dal 2022. Nel 2023, l'Inps ha versato 13 milioni di euro in Albania, con un assegno medio di 2.348 euro per i meno di 200 pensionati che hanno optato per questa destinazione nel quinquennio.