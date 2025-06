Luna di miele, gli italiani sognano il Giappone ma tra le mete più ambite spunta pure... il Perù

Il viaggio combinato - ovvero la formula che unisce una destinazione principale di carattere culturale ed esplorativo con un'estensione mare per il relax finale - incide per il 33% delle vendite (particolarmente nel Nord-Ovest e Sud-Isole). Questa soluzione permette agli sposi di vivere il meglio di due mondi: l'avventura della scoperta durante la prima parte del viaggio e il relax balneare per concludere in bellezza la luna di miele.