L'immortale volantino dei supermercati: ogni anno ne arrivano 6 miliardi e costano 680 milioni

Una ricerca dell'Istituto Piepoli che segue il trend dal 2022 aveva ribaltato molti luoghi comuni. Alla domanda su quale strumento preferissero per ricevere comunicazioni promozionali, il 41% dei giovani tra 18 e 34 anni ha risposto "cartaceo". Solo il 33% ha scelto le email e appena il 19% i social network.



Resistenza analogica in un mondo digitale Sara Merigo, amministratrice delegata dell'Istituto Piepoli, contesta le previsioni di scomparsa: "C'è l'idea diffusa che i giovani vivano solo nel mondo digitale, ma non è così. I nostri studi mostrano che preferiscono ancora i libri cartacei agli e-book. Usano il digitale, ma non a scapito della stampa fisica".