Non solo bonus mamme da 480 euro: tutti gli aiuti per le lavoratrici e le famiglie

Per il triennio 2025-2027 le soglie di defiscalizzazione relativa ai fringe benefit sono: fino a mille euro per tutti i lavoratori dipendenti e fino a 2mila euro per chi ha figli a carico.

Rientrano nella soglia di esenzione anche "le spese per l'affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa". L'agevolazione spetta in misura intera a ciascun genitore anche in presenza di un unico figlio, purché il figlio sia fiscalmente "eleggibile" come a carico.