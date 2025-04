Inps: al via il bonus nuovi nati, mille euro per i bimbi del 2025

Per ottenere il beneficio l'Isee minorenni non può superare i 40mila euro neutralizzando da tale indicatore gli importi dell'Assegno unico. Per accedere al Bonus nuovi nati, il figlio deve essere nato o adottato dal primo gennaio 2025. Per le adozioni il contributo può essere richiesto esclusivamente per i figli minorenni. Con riferimento alle adozioni si evidenzia che in presenza di un provvedimento di affido preadottivo viene assunta come data di riferimento la data di ingresso del minore nel nucleo familiare adottante su ordinanza del Tribunale per i minorenni che dispone l'affidamento preadottivo. All'atto della domanda deve essere indicata la modalità di pagamento prescelta mediante accredito su rapporti di conto dotati di Iban o bonifico domiciliato.