La bioeconomia vale 3.042 miliardi in Europa, in Italia è un mercato da 426,8 miliardi

Secondo l’analisi condotta da SRM, la Bioeconomia può essere motore di crescita sostenibile per le Aree Interne, in particolare nel Mezzogiorno. Questi territori, ricchi di biodiversità e vocati ad agricoltura non intensiva, possono diventare strategici non solo in termini produttivi, ma anche per custodire servizi ecosistemici e modelli innovativi di sviluppo.