Perché l'Italia non riesce a riscuotere le tasse evase?

Il primo fattore riguarda l'atteggiamento dei contribuenti nei confronti degli accertamenti fiscali. Molti contestano le richieste del Fisco ritenendole inesatte e, di conseguenza, scelgono di non pagare e di impugnare l'atto davanti alla giustizia tributaria. "È altamente probabile," spiega Mandolesi, "che un numero non trascurabile di accertamenti emessi dall'Agenzia delle Entrate non sia ritenuto corretto da parte dei contribuenti e che siano stati di conseguenza impugnati dinnanzi ai competenti organi di Giustizia Tributaria". In sostanza, una parte significativa delle somme accertate non viene pagata immediatamente perché i contribuenti ritengono l'accertamento ingiusto o errato e decidono di contestarlo legalmente, bloccando di fatto il processo di riscossione.

