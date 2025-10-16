Spesa giornaliera o settimanale, le regole per non sbagliare

Chi sia andato almeno una volta al supermercato di sabato, ha ben presente come sia un’abitudine molto diffusa: lo “spesone settimanale” è infatti quello che va per la maggiore. Sicuramente richiede pianificazione, ma d’altra parte è quello che consente di risparmiare e ridurre gli sprechi. Basta stilare una lista basata su un menù realistico, scegliere prodotti freschi da consumare per primi e altri a lunga conservazione. È l’approccio perfetto per chi ha poco tempo e vuole tenere sotto controllo le spese.