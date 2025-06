Sicurezza alimentare, quanto ne sappiamo?

Una volta cucinati, i cibi non vanno poi lasciati a lungo fuori dal frigo. Le temperature tra i 5°C e i 60°C sono considerate la "zona di pericolo" per i batteri. Raffreddare rapidamente i cibi cotti (magari dividendoli in porzioni più piccole) e riporli in frigorifero entro due ore è una buona regola. E’ inoltre raccomandabile conservare separatamente gli alimenti crudi da quelli cotti, specialmente in frigorifero, per evitare il gocciolamento di liquidi che potrebbero contaminare cibi pronti al consumo.