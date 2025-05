Sport e alimentazione, l’allenamento comincia a tavola

Lo sport è da tempo entrato nella lista delle attività fondamentali di chi vuole migliorare il proprio benessere. E se da sempre si parla di attività fisica come uno degli ingredienti fondamentali per vivere in salute, è invece relativamente recente la “tendenza fitness” anche a tavola. Sono sempre di più infatti gli italiani che uniscono ad un’attività sportiva regolare una sana alimentazione, creando un vero e proprio stile di vita che coinvolge persone di tutte le età e con diversi obiettivi: dal mantenimento della forma fisica al miglioramento delle performance sportive, fino al semplice desiderio di sentirsi meglio nel proprio corpo.