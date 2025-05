Healthy, vegan e green: la rivoluzione sulla tavola degli italiani

Secondo i dati dell'ISTAT (2023), la spesa per prodotti biologici ha registrato un aumento del +7% rispetto all'anno precedente, confermando un trend in crescita costante. Parallelamente, si assiste a un maggiore interesse per alimenti funzionali, arricchiti di vitamine, fibre o probiotici, percepiti come un "plus" per la salute.