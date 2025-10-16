Meal prep, organizzarsi fa rima con mangiar bene

Nel pratico basta, ad esempio la domenica, cuocere cereali come riso integrale, farro o cous cous, lessare i legumi, pulire e tagliare le verdure di stagione e cuocere pollo, pesce o uova sode. Si possono preparare inoltre zuppe e vellutate, polpette, verdure al forno e sughi. Tutto va poi porzionato in contenitori ermetici da conservare in frigo o, a seconda degli alimenti, in congelatore. Durante la settimana basta quindi decidere come combinare i diversi ingredienti per dar vita a insalate di riso, bowl con legumi, verdure e semi, o wrap con pollo e ortaggi. Il tempo impegnato nell’organizzazione farà guadagnare giorni di benessere.