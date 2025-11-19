Il gusto della tradizione: Zampone e Cotechino Modena IGP nella Buona Spesa di MD

Quando arriva il momento delle feste, poche pietanze evocano lo spirito della tradizione come lo zampone e il cotechino. La linea Buona Spesa! di MD, attenta a qualità e risparmio, porta in tavola la tradizione e l’eccellenza italiana con i suoi Zampone Modena IGP e Cotechino Modena IGP, specialità dal gusto inconfondibile e dalla storia ultracinquecentenaria, emblema della convivialità e della buona cucina.