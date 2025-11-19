Il gusto della tradizione: Zampone e Cotechino Modena IGP nella Buona Spesa di MD

Simboli del gusto e della convivialità italiana, Zampone e Cotechino Modena IGP portano in tavola la qualità certificata e la bontà autentica della tradizione
Quando arriva il momento delle feste, poche pietanze evocano lo spirito della tradizione come lo zampone e il cotechino. La linea Buona Spesa! di MD, attenta a qualità e risparmio, porta in tavola la tradizione e l’eccellenza italiana con i suoi Zampone Modena IGP e Cotechino Modena IGP, specialità dal gusto inconfondibile e dalla storia ultracinquecentenaria, emblema della convivialità e della buona cucina.
Nel vasto assortimento di prodotti della linea Buona Spesa! di MD, questi salumi d’eccellenza sono un invito a riscoprire i sapori della cucina italiana più genuina. Realizzati da Salumifici Granterre S.p.A., il Cotechino Modena IGP (500 g) e lo Zampone Modena IGP (900 g) rappresentano l’unione perfetta tra tradizione, sicurezza alimentare e rispetto per il consumatore: sono infatti senza glutammato aggiunto, senza derivati del latte e con soli aromi naturali.
Dietro ogni confezione si cela la garanzia del Consorzio Zampone e Cotechino Modena IGP, custode della ricetta originale e garante di una filiera controllata. L’obiettivo è uno solo: portare sulle tavole italiane un prodotto che racconti una storia di territorio, cultura e qualità. Le carni selezionate, la speziatura equilibrata e la lenta cottura regalano quell’inconfondibile sapore pieno e avvolgente che accompagna da sempre le festività, spesso in abbinamento alle lenticchie della buona fortuna o ad altri contorni della tradizione regionale.
Scegliere Zampone e Cotechino Modena IGP significa scegliere autenticità e tracciabilità: due valori fondamentali per chi vuole coniugare gusto e consapevolezza. Un’attenzione che MD condivide pienamente, proponendo ai propri clienti prodotti certificati e sostenibili, nel segno della Buona Spesa, quella che fa bene a tutti: al palato, al portafoglio e al territorio.