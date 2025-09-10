Il consumatore consapevole, l’importanza di saper leggere l’etichetta

Quando ci troviamo a vagare tra gli scaffali di un supermercato, scegliere un prodotto, tra i tanti che ci vengono proposti, è sempre più difficile. Spesso a richiamare la nostra attenzione sono le promesse che rimbalzano da una confezione all’altra, tra alimenti “proteici”, “light”, “naturali”, ecc. Ma come è possibile orientarsi in un mare di offerte, non sempre chiare? La vera e propria bussola per il consumatore è rappresentata da un elemento che purtroppo, ancora troppo spesso, ignoriamo: l’etichetta alimentare.