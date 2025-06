Spreco alimentare, come evitare di buttare cibo e soldi

Quante volte capita di buttare via alimenti scaduti, verdura appassita o avanzi dimenticati in frigorifero? La risposta è spesso, troppo spesso. In Italia finiscono infatti nell’immondizia circa 27 kg di cibo a testa all’anno, che corrispondono a circa 140 euro a persona. Lo spreco alimentare rappresenta quindi un problema non solo etico e ambientale (basti pensare all’energia e alle risorse utilizzate per produrlo, trasportarlo e conservarlo che vanno sprecate), ma anche economico. Di fronte a questi dati sconfortanti, c’è però una buona notizia: con qualche piccolo accorgimento e un po' di organizzazione, si può trasformare la nostra spesa in un "carrello antispreco", risparmiando denaro e contribuendo a un futuro più sostenibile.