Da guai giudiziari alla povertà, Irene Pivetti: "Andavo alla mensa della Caritas e ho fatto le pulizie"

Quanto all'ipotesi di finire in prigione, dice che la possibilità esiste. "E devo arrivarci preparata. La seconda possibilità è che il processo non finisca mai. Potrebbe durare più della mia vita biologica. E allora ho deciso di non aspettare per tornare alla vita. Devo vivere oggi". Nessun rimprovero perché "ho pagato tutte le tasse e mi accusano di evasione fiscale, e rispettato i contratti. Ho tenuto in piedi le mie aziende e mi accusano di fallimento. Ho rivenduto delle macchine a un prezzo superiore a quello che avevo pagato? Sì, credevo questo fosse il meccanismo del commercio. Tuttavia, il mio senso dello Stato si è rafforzato. L'Italia mi ha dato tanto e vorrei che i giovani recuperassero il senso dello Stato".