Caso Pivetti, l'avvocato Mirko Palumbo: "Ha vinto il bando per i suoi rapporti con la Cina"

"Irene Pivetti ha vinto il bando della Protezione civile per le mascherine perché ha costruito negli anni molti rapporti con la Cina". Sono le parole dell'avvocato Mirko Palumbo che in collegamento a "Live - Non è la d'Urso" difende la sua assistita, Irene Pivetti, a seguito dello scandalo delle mascherine importate dalla Cina. L'imprenditrice ed ex presidente della Camera ha rilasciato, in esclusiva al programma di Barbara d'Urso, un'intervista nella quale si difende dalle accuse.

Ospite della puntata, oltre al legale della Pivetti, Lele Mora che ha ribadito le accuse nei confronti dell'imprenditrice già esternate durante la scorsa puntata. Secondo Mora "nell'ufficio della Pivetti c'erano delle persone che mi facevano paura, che facevano parte di un'organizzazione criminale". Accuse dalle quali la conduttrice tv prende le distanze e a cui la Pivetti, già in precedenza, ha replicato così: "Sono rimasta allibita e molto male ascoltando quello che ha detto Mora, perchè Lele l'ho sempre considerato un amico, lo dovrò querelare per diffamazione. Sono stata io a chiedergli di andare via - conclude Pivetti - le cose non sono andate come dice lui".