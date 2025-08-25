Logo Tgcom24
Economia
l'analisi sulle entrate dello Stato

Fisco, Corte dei Conti: riscosso solo il 17,7% dell'evasione scoperta

25 Ago 2025 - 15:36
© ansa

Solo il 17,7% degli importi dell'evasione scoperta si traduce in incassi effettivi da parte del Fisco. A fronte di 72,3 miliardi accertati nel 2024, infatti, sono stati versati concretamente 12,8 miliardi. E' quanto emerge dall'analisi sulle entrate dello Stato realizzata dalla Corte dei Conti. All'interno del dato generale emerge che le iscrizioni a ruolo - le cartelle esattoriali vere e proprie - vedono un incasso fermo al 3,1%: 40,7 miliardi sono gli importi accertati, 1,3 miliardi quelli versati. Un fenomeno per il quale la Corte considera sia "altamente probabile" la "correlazione a radicate aspettative di successive rottamazioni o al convincimento di poter eludere la successiva azione esecutiva". 

fisco
evasione fiscale

