Parigi contro Roma: "L'Italia fa dumping fiscale" | Palazzo Chigi: "Affermazioni infondate, la Francia lotti con noi contro i paradisi fiscali"

"L'Italia sta facendo una politica di dumping fiscale". Lo ha affermato il premier francese Francois Bayrou nell'intervista rilasciata a 4 tv francesi in vista del voto di fiducia dell'8 settembre. Il primo ministro ha fatto riferimento a provvedimenti destinati "ai più ricchi" che potrebbero "trasferire" la residenza fiscale altrove, perché, "ormai c'è una specie di nomadismo fiscale e ognuno si trasferisce dove è più conveniente". Bayrou ha citato quindi l'Italia tra i Paesi che attuano queste politiche. Immediata la replica di Palazzo Chigi che, in una nota, ha fatto sapere: "Stupiscono le affermazioni totalmente infondate di Bayrou. L'economia italiana è attrattiva e va meglio di altre grazie alla stabilità e alla credibilità della nostra Nazione".