Meloni: dalle opposizioni, Schlein compresa, falsità sul turismo

"Il punto - sottolinea - non è se in alcune località turistiche di lusso ci siano più arrivi di stranieri: il punto è che milioni di famiglie italiane, a causa del crollo del potere d'acquisto, non possono più permettersi vacanze, e che interi territori registrano cali di presenze e spese turistiche, come denunciano tante associazioni di categoria e come ammettono, a mezza bocca, anche alcuni esponenti della maggioranza di destra. Di fronte a questi fatti, la propaganda trionfalistica di Giorgia Meloni appare surreale".