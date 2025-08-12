Meloni: dalle opposizioni, Schlein compresa, falsità sul turismo

Turismo, vacanze ad agosto: le mete degli italiani
© Withub
© Withub
La replica del Pd: "Solo in Nord Corea si accusa di screditare il Paese chi denuncia i problemi"
© Ansa
Sugli allarmi relativi a un presunto calo del turismo in Italia interviene anche il premier Giorgia Meloni. "Ritengo vergognoso che, pur di attaccare il governo, certa opposizione diffonda notizie false, danneggiando l'immagine e gli interessi dell'Italia", scrive su X. E prosegue sottolineando che "negli ultimi giorni, tra le diverse uscite, anche la segretaria del Pd Elly Schlein ha lasciato intendere che il turismo italiano fosse in crisi. Peccato che, poche ore dopo la sua uscita, i dati ufficiali del Viminale - tratti dalla banca dati 'Alloggiati web' della Polizia di Stato - abbiano certificato l'esatto contrario".
"Evidentemente le vacanze in Grecia del premier hanno ulteriormente accentuato il suo distacco dalla realtà italiana. Solo in Corea del Nord si accusa di screditare la nazione chi, partendo da dati oggettivamente negativi, incalza il governo e chiede di lasciare perdere la propaganda per affrontare concretamente i problemi". Così in una nota Antonio Misiani, responsabile Economia nella segreteria nazionale del Partito democratico, replica alle parole del presidente del Consiglio.
"Il punto - sottolinea - non è se in alcune località turistiche di lusso ci siano più arrivi di stranieri: il punto è che milioni di famiglie italiane, a causa del crollo del potere d'acquisto, non possono più permettersi vacanze, e che interi territori registrano cali di presenze e spese turistiche, come denunciano tante associazioni di categoria e come ammettono, a mezza bocca, anche alcuni esponenti della maggioranza di destra. Di fronte a questi fatti, la propaganda trionfalistica di Giorgia Meloni appare surreale".
© Withub
© Withub
Commenti (0)