Spiagge vuote, tutti contro tutti: i gestori segnalano turismo in calo ma i consumatori denunciano prezzi alle stelle

Il ministro del Turismo Daniela Santanchè parla di "allarmismo", ricordando che "il turismo sta cambiando" e sottolineando che "l'estate non è solo mare". E spiega: "Parlare di crisi del turismo di agosto è allarmistico e fuorviante. I primi due mesi estivi hanno visto l'Italia al top del mercato turistico mediterraneo, sia per tasso di saturazione online travel agencies che per competitività dei prezzi, con un 48% di saturazione per giugno e oltre il 43% a luglio, da un lato, e una tariffa media più bassa rispetto a competitor come Grecia e Spagna, dall'altro". Il settore, chiarisce, "sta andando bene, con il segno "più" in molte voci ma sempre più turisti scelgono i "mesi di spalla", come appunto i primi quattro mesi dell'anno.